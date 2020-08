Isabella González y Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La entrega de dinero en efectivo a Pío López Obrador para Morena es indicio de un posible financiamiento ilegal, por lo que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe abrir una investigación de oficio, advirtieron los ex consejeros electorales, Pamela San Martín y Marco Baños.

Ante la gravedad del hecho, la autoridad no debe esperar a que un tercero interponga una denuncia, por lo que deben confirmar si esos recursos no fueron reportados y, en consecuencia, aplicar las sanciones correspondientes, consideraron.

De acuerdo con videos difundidos por Latinus, del periodista Carlos Loret, el hermano del Presidente Andrés Manuel López Obrador, recibió en 2015 dinero en efectivo envuelto en bolsas y sobres para las campañas de parte de David León -quien dijo que era una recolección de aportaciones, aunque está pendiente la aclaración de su procedencia-.

En la conferencia matutina, el Mandatario federal sostuvo que los recursos entregados por León, quien era operador político de Manuel Velasco, ex Gobernador de Chiapas, fueron aportaciones ciudadanas al movimiento que representaba.

“No sé exactamente si fueron reportados, no tengo la información, pero se va a saber”, dijo a pregunta expresa y pidió a León informar sobre el origen de los recursos.

Baños urgió a una intervención inmediata del INE.

“Los videos están indicando que hay una serie de aportaciones en efectivo en el 2015 y esto, evidentemente, es parte de las cosas ilegales que no se deberían hacer. El Instituto debería ser proactivo y abrir un procedimiento oficioso para que se haga la investigación correspondiente”, indicó.

San Martín explicó que un particular puede aportar en efectivo a un partido político menos de 90 UMAS (Unidades de Medida y Actualización), que en el 2015 eran alrededor de 6 mil pesos por persona, mientras que por transferencia bancaria o cheque, en ese momento, un simpatizante podía dar un millón 680 mil pesos.

En uno de los videos, David León afirmó que entregaba un millón de pesos, en consecuencia, para que ese dinero fuera legal, tendría que haber sido de 166 mil personas diferentes, y el partido debió entregar al INE, en su informe financiero de ese año, los comprobantes de cada una de ellas.

Baños indicó que aunque la aportación se efectuó en el 2015 es vigente, pues prescribe cinco años después de que el INE abre la investigación.

