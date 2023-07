Mayolo López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Acosada desde Palacio Nacional, Xóchitl Gálvez anunció ayer que denunciará penalmente al Presidente Andrés Manuel López Obrador por haber utilizado el aparato del Estado para investigar el origen de los recursos de sus empresas de mantenimiento.

Gálvez acusó la violación del secreto fiscal al haberse señalado contratos y datos personales y de sus empresas.

«Procederé legalmente contra usted y quien resulte responsable. Me queda claro que ni contar sabe, eso explica el por qué de los sobrecostos de sus obras. Dijo que mi empresa recibió más de mil 400 mdp del gobierno y según su propio documento no llegan ni a 80», planteó en su cuenta de Twitter.

López Obrador había difundido al mediodía una relación de contratos con dependencias públicas y empresas privadas de High Tech Services y Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes, compañías de las que ella es socia, y los ingresos obtenidos que superarían mil 400 millones de pesos.

Los datos confidenciales revelados solo podrían accederse directamente en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Pablo Gómez Álvarez, y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), donde Antonio Martínez Dagnino está al frente.

«Lo que el Presidente quiere es fulminarme y que me baje de la contienda interna del Frente Amplio por México, pero no lo va a lograr, porque no tengo por qué bajarme. No tengo nada indebido. La intención del Presidente es desgastarme emocionalmente. Sí me preocupé cuando vi esto en la mañana (la lista de contratos de sus empresas), sí pensé en mis clientes, pero yo le digo una cosa: ahora más que nunca, lo voy a enfrentar, porque es un cobarde, un mentiroso», advirtió Gálvez .

«El titular del SAT, tiene que repensar lo que hizo hoy en la mañana, porque eso es un delito y lo voy a denunciar penalmente. ¿Por qué quiere intimidar a mis clientes? Porque lo que les está diciendo es ‘no le den trabajo «, añadió.

Miguel Ángel Tavares, presidente de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), aseguró que no hay ninguna disposición que permita al titular del Ejecutivo federal revelar información cuando no es con un propósito administrativo o derivado de la función pública.

Señaló que el artículo 69 del Código Fiscal menciona que la autoridad debe guardar reserva respecto de declaraciones y datos de los contribuyentes.

El artículo 214 del Código Penal Federal señala que se comete el delito de ejercicio ilícito de servicio público, si por sí o por interpósita persona un funcionario público sustrae, destruye, oculte, utilice, o inutilice ilícitamente información o documentación que se encuentre bajo su custodia.