Vio la patrulla, tiró el cuchillo y acabó detenido

Un joven de 18 años fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes, luego de que presuntamente intentara deshacerse de un cuchillo al detectar la presencia de los uniformados en el fraccionamiento Villa Sur.

La detención ocurrió en el cruce de la avenida Flor de Nochebuena y la calle San Javier, donde los oficiales realizaban labores de vigilancia cuando observaron a un individuo que, al percatarse de la patrulla, aceleró el paso y arrojó un objeto al suelo.

La maniobra llamó la atención de los policías, quienes se aproximaron para revisar lo que había tirado. Se trataba de un cuchillo de cocina de 24 centímetros de longitud, con empuñadura de madera cubierta con cinta.

El sospechoso se identificó como Christopher “N”, de 18 años, quien, de acuerdo con el reporte policial, no pudo justificar por qué llevaba consigo el arma blanca.

Ante esta situación, los uniformados procedieron a detenerlo y trasladarlo ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición de las autoridades para determinar su situación jurídica.