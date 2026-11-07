Benito Jiménez y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Presidenta Claudia Sheinbaum respaldó el recorte inicial de 5 mil millones de pesos propuesto por la Cámara de Diputados al presupuesto del INE para 2027, al considerar que la solicitud de recursos del organismo estaba inflada.

Ayer, la comisión de Presupuesto en San Lázaro reasignó otros mil millones de pesos.

En medio de las indagatorias por escándalos de corrupción en contratos electorales millonarios, Sheinbaum sostuvo que el ajuste debe garantizar la organización de las elecciones del próximo año, pero insistió en que los consejeros electorales deben justificar sus gastos y transparentar las contrataciones de materiales y servicios.

«Porque fue un presupuesto inflado, el que se mandó. Claro, tiene que garantizarse la elección, evidentemente y eso lo tienen que decir los propios consejeros», afirmó.