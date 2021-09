César Martínez Agencia Reforma

El ex Gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, fue vinculado a proceso por defraudación fiscal equiparada en los ejercicios fiscales 2012, 2013 y 2014, aunque podrá enfrentar la acusación en libertad, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

“En los ejercicios fiscales mencionados probablemente consignó ingresos menores a los realmente obtenidos conforme a su actividad comercial registrada ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT)”, indicó la dependencia, en un comunicado.

La medida fue dictada en Aguascalientes por un Juez de Distrito, en un proceso que encabeza la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

El Juez dio un plazo de cinco meses para la investigación complementaria y la obligación del imputado de presentarse cada 15 días ante la Unidad de Medidas Cautelares a firmar y garantizar su comparecencia en el proceso penal.

El ex Gobernador Reynoso Femat participó en el pasado proceso electoral, en el que no pudo ganar la Alcaldía de la ciudad de Aguascalientes.

En agosto de 2019, fue declarado culpable por el delito de peculado, por el desvío de 13 millones 800 mil pesos del erario al fingir la adquisición de un tomógrafo computarizado para el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes (ISEA).

Entonces fue sentenciado a 2 años y 9 meses de prisión, pero por ser una condena menor a cinco años el ex Mandatario panista (2004-2010) obtuvo beneficios para pagar su pena en libertad.