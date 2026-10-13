Rafael Oliver López López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Jorge Amílcar Olán Aparicio, amigo de «Andy» y «Bobby» López Beltrán, hijos del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, presumió haber obtenido contratos petroleros en la refinería de Dos Bocas, Tabasco, por 22 mil mdp durante la gestión de Rocío Nahle al frente de la Secretaría de Energía.

La relación directa de Amílcar Olán y Leonardo Cornejo, responsable de la construcción de Dos Bocas y hombre de toda la confianza de Rocío Nahle, le habría permitido obtener dichos contratos. Actualmente, Leonardo Cornejo es Secretario de obras en el Gobierno de Veracruz.

En los audios de las llamadas telefónicas exhibidos por el portal Latinus, se percibe cómo Amílar Olán deja en claro que Cornejo estaba a sus órdenes para hablar de negocios.

«Quedé mañana de verlo y le quiero… como la verdad le he cancelado un chingo de veces a Leonardo… Camino aquí a la refinería que tengo reunión por acá a las 11, pero voy super tarde. Ya le avisé a Leonardo, el mero mero de toda la refinería que ya voy para allá», se escucha decir a Amílcar en una de las llamadas.

«A las 7 de la noche, reunión con Leonardo Cornejo. Traigo reunión con él y la verdad que para mí es muy prioritario verlo».

Las reuniones entre Amílcar Olán y el entonces responsables de la construcción de Dos Bocas alcanzaron buen término, puesto que gracias a eso presumió contratos por 22 mil millones de pesos.

«A la refinería yo le vendí 22 mil millones de pesos, es la mitad casi del presupuesto de todo el estado de Tabasco», dijo Amílcar en otro audio.

Las llamadas revelan que Amílcar Olán siempre estaba en el momento indicado y con las personas indicadas dentro del Gobierno para amarrar contratos millonarios.

En días pasados, el empresario tabasqueño Jorge Amílcar Olán Aparicio fue localizado en Lugano, Suiza; sin embargo, habría dejado su residencia días después de que un equipo de TV Azteca lo ubicó en ese país.

Olán Aparicio dejó la propiedad, que después apareció disponible para renta por 15 mil francos suizos mensuales; es decir, 324 mil pesos mexicanos.