Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La consolidación de la Guardia Nacional (GN), proyecto de seguridad pública de la 4T, no pudo concretarse con éxito sin el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), afirmó ayer el General de División Ricardo Trevilla Trejo, Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional.

«La consolidación de la GN, máximo proyecto de seguridad pública realizado en nuestro país, no puede entenderse y no podría concretarse con éxito sin la concepción y el permanente apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, a través del Estado Mayor Conjunto», destacó en la conmemoración de los 200 años de la creación del Estado Mayor.

En una ceremonia realizada en las instalaciones del Campo Deportivo Militar Marte, en la Ciudad de México, añadió que el Estado Mayor (encargado de la logística de las unidades militares) y el Heroico Colegio Militar mantienen un origen compartido, reflejado por los valores comunes como el honor.

El acto fue encabezado por el Secretario de la Defensa Nacional, General Luis Crescencio Sandoval, acompañado por la Plana Mayor del Ejército y autoridades de la Guardia Nacional.

El Alto Mando hizo entrega de un reconocimiento al director del Heroico Colegio Militar, Jorge Antonio Maldonado, plantel que a través de 200 años se ha distinguido por su lealtad institucional.