Tras forzar la puerta de una camioneta Mercedes-Benz y presuntamente sustraer una llave para robar otro automóvil, un sujeto identificado como Gerardo “N”, alias “Cojolo”, fue detenido y vinculado a proceso por el delito de robo calificado.

Los hechos se remontan al pasado 23 de octubre, cuando el individuo habría dañado la manija de la puerta del conductor de una camioneta estacionada en el fraccionamiento Colinas del Río, en la capital de Aguascalientes.

Una vez en el interior de la unidad, tomó presuntamente una llave perteneciente a otro vehículo. Acto seguido, cerró la camioneta, se alejó unos metros y accionó el control remoto hasta identificar un automóvil Honda, del cual se habría apoderado.

Tras la denuncia del afectado, la Fiscalía General del Estado inició una investigación que derivó en la obtención de una orden de aprehensión contra el presunto ladrón.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal lograron localizar y capturar al “Cojolo” en calles de la Zona Centro, para posteriormente ponerlo a disposición de la autoridad judicial.

Durante la audiencia, un juez de Control determinó vincularlo a proceso e imponerle la prisión preventiva justificada, además de conceder un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.