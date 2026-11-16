Un botín de aproximadamente 500 mil pesos en joyas de plata dejó un robo cometido en un establecimiento del centro de Rincón de Romos, por el cual fue detenido y vinculado a proceso Jonathan «N», alias “Cheto”, señalado como uno de los presuntos participantes.

El atraco ocurrió el pasado 7 de octubre de 2026, cuando varios individuos presuntamente ingresaron a una joyería ubicada sobre la calle José María Morelos, en la zona Centro de dicho municipio.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, los involucrados se apoderaron de diversas piezas elaboradas en plata, cuyo valor fue estimado en medio millón de pesos.

Tras la denuncia, agentes investigadores comenzaron las indagatorias y lograron identificar al “Cheto” como uno de los probables responsables, por lo que el Ministerio Público reunió elementos para solicitar una orden de aprehensión.

El mandamiento judicial fue cumplimentado por agentes de la Agencia Estatal de Investigación Criminal, quienes localizaron al sospechoso sobre la calle Virrey de Mendoza, en la colonia San Luis, del municipio de Aguascalientes.

Jonathan «N» fue presentado ante una jueza de Control, quien determinó vincularlo a proceso por el delito de robo calificado y le impuso prisión preventiva justificada.