Irma “N”, Eder “N” y Juan Jesús “N” sumaron una segunda orden de aprehensión por su probable participación en el delito de fraude, mientras permanecen recluidos por otro caso relacionado con un esquema similar.

De acuerdo con la investigación, los tres presuntamente forman parte de una asociación integrada por más de tres personas que habría operado mediante engaños para obtener dinero de sus víctimas.

En este nuevo caso, dos personas fueron convencidas de que los ahora imputados pertenecían a una institución financiera y que tenían autorizado un crédito para comprar un vehículo. Bajo esa versión, presuntamente consiguieron un lucro indebido y provocaron un daño al patrimonio de los afectados.

Las víctimas presentaron la denuncia y el Ministerio Público reunió datos de prueba que permitieron solicitar una nueva orden de aprehensión. Agentes de Investigación Criminal ejecutaron el mandato judicial dentro del centro penitenciario, debido a que Irma “N”, Eder “N” y Juan Jesús “N” ya se encontraban privados de la libertad por otro hecho relacionado con un modus operandi similar.

En la continuación de la audiencia inicial, un juez de Control resolvió vincular a proceso a los tres por su probable participación en fraude. Además, les impuso prisión preventiva justificada.

La investigación complementaria tendrá un plazo de dos meses, periodo en el que continuarán las indagatorias para determinar las responsabilidades correspondientes.