Un conductor de tractocamión fue vinculado a proceso por un accidente registrado en julio de 2024 sobre la carretera federal 45, en Cosío, que dejó una persona muerta y dos lesionadas.

Antonio “N” enfrenta proceso por su probable intervención en los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y daño en las cosas culposo.

El percance ocurrió el 11 de julio, cuando el imputado conducía un tractocamión del Servicio Público Federal con dos semirremolques, sobre el tramo Aguascalientes–Entronque Luis Moya, con dirección a la ciudad de Aguascalientes.

De acuerdo con la investigación, al llegar al kilómetro 061+000 presuntamente no mantuvo suficiente distancia respecto de un vehículo FAW que avanzaba delante de él y terminó impactándolo con la parte frontal de la pesada unidad.

Tras el golpe, el vehículo afectado giró hacia la derecha, abandonó la cinta asfáltica y volcó sobre su costado izquierdo.

El conductor y un menor que viajaba en el camarote resultaron lesionados, mientras que otra persona se encontraba como copiloto. Una de las víctimas fue trasladada para recibir atención médica, pero posteriormente murió a consecuencia de un trauma múltiple.

Una Juez de Control resolvió vincular a Antonio “N” por los tres delitos. Como medidas cautelares deberá presentarse periódicamente ante la autoridad y no podrá salir del territorio que determine el juzgado sin autorización.

Además, se fijaron dos meses para el cierre de la investigación complementaria.