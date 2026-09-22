Juan “N”, alias “Terry”, fue vinculado a proceso por su probable participación en un robo cometido dentro de una vivienda de la comunidad de Cieneguilla, donde los responsables habrían sustraído joyas, dólares, pantallas y hasta un vehículo Mercedes-Benz. El botín fue valuado en aproximadamente 800 mil pesos.

El atraco ocurrió el 20 de enero de 2026. De acuerdo con la investigación, “Terry” presuntamente ingresó al inmueble acompañado de otros dos sujetos y, entre los tres, se habrían apoderado de los bienes.

Tras la denuncia, las indagatorias permitieron identificar a los probables involucrados. Parte de las pesquisas incluyó el análisis de cámaras de vigilancia, mediante las cuales se dio seguimiento a vehículos relacionados con el robo y se estableció la posible presencia de los sospechosos en el lugar.

Con los datos recabados, el Ministerio Público consiguió una orden de aprehensión contra Juan “N”. El mandato fue cumplimentado por agentes de la Agencia Estatal de Investigación Criminal después de que el señalado fuera detenido por policías municipales de Jesús María en la calle Puesta del Ocaso, en el fraccionamiento La Cuesta.

Durante la audiencia inicial, una Juez de Control resolvió vincularlo a proceso por Robo Calificado y ordenó que permanezca en prisión preventiva oficiosa. Además, fijó un mes y 15 días para el cierre de la investigación complementaria.

Por este mismo robo, José “N” y Edgar “N” ya habían sido detenidos y vinculados a proceso en febrero de 2026.