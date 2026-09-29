Francisco “N” fue vinculado a proceso por el delito de amenazas, luego de ser señalado por presuntamente intimidar de muerte a una mujer afuera de su domicilio, en el fraccionamiento San Marcos.

Los hechos se remontan al 16 de septiembre de 2024. De acuerdo con la investigación, el imputado llegó acompañado de otro hombre a bordo de una camioneta azul y, desde el asiento del copiloto, habría comenzado a gritarle a la víctima que atentaría contra su vida.

Tras lanzar las presuntas amenazas, Francisco “N” se dirigió a su acompañante y ambos se retiraron, circulando por calles del mismo fraccionamiento.

La denuncia derivó en una investigación del Ministerio Público y posteriormente el señalado fue llevado ante la autoridad judicial. Durante la continuación de la audiencia inicial, una Juez de Control determinó vincularlo a proceso.

Francisco “N” deberá presentarse periódicamente ante la autoridad y tendrá restricciones para salir del país o del territorio que determine la autoridad judicial. Además, tiene prohibido acudir a determinados lugares o reuniones, así como acercarse, convivir o comunicarse con la víctima, ofendidos o testigos.

La Juez fijó un mes como plazo para el cierre de la investigación complementaria.