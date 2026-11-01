Un sujeto identificado como Roberto “N” fue vinculado a proceso por presuntamente cometer abuso sexual contra una adolescente mientras viajaban a bordo de una unidad del transporte público en Aguascalientes.
Los hechos ocurrieron el pasado 20 de octubre, cuando el ahora imputado abordó un camión y, durante el recorrido, presuntamente se colocó detrás de la menor de edad para acercar su miembro a uno de sus glúteos.
La adolescente se percató de lo que estaba ocurriendo, situación que derivó en una investigación por parte de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.
Tras reunir los datos de prueba, el Ministerio Público presentó el caso ante un Juez de Control, quien consideró que existían elementos suficientes para iniciar un proceso penal contra Roberto “N” por el delito de abuso sexual.
Además, el juzgador le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerá tras las rejas mientras continúa el procedimiento judicial.
Finalmente, se fijó un plazo de un mes y 15 días para el cierre de la investigación complementaria, tiempo durante el cual las partes podrán aportar nuevos elementos al expediente.
Un sujeto identificado como Roberto “N” fue vinculado a proceso por presuntamente cometer abuso sexual contra una adolescente mientras viajaban a bordo de una unidad del transporte público en Aguascalientes.