Una presunta estructura dedicada a enganchar víctimas en establecimientos públicos, llevarlas a sitios privados y dejarlas sin capacidad de reacción para despojarlas de dinero y objetos de valor fue detectada tras una investigación de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC).

Rosa “N”, Luis “N”, Juan “N”, Armando “N”, Martin “N” y Andrea “N” fueron vinculados a proceso. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, Andrea “N” enfrentará proceso por Robo Calificado y, junto con los demás imputados, por Asociación Delictuosa.

Las indagatorias señalan a Martin “N” como presunto encargado de organizar al grupo y proporcionar sustancias utilizadas para hacer perder el estado de alerta a las víctimas. Luis “N”, Juan “N” y Armando “N” presuntamente cumplían funciones de seguridad y traslado, mientras que Martin “N” y Rosa “N” habrían administrado los recursos obtenidos.

Uno de los casos ocurrió el 4 de septiembre de 2026. Andrea “N” y otra mujer presuntamente abordaron a dos personas en un establecimiento de avenida Luis Donaldo Colosio y posteriormente se trasladaron con ellas a un hotel del fraccionamiento Agricultura.

Ahí, Andrea “N” habría preparado bebidas tras cuyo consumo las víctimas quedaron inconscientes. Fueron despojadas de efectivo, relojes, celulares, tarjetas bancarias y credenciales; además, presuntamente se utilizó uno de sus teléfonos para efectuar operaciones mediante banca móvil.

Después, ambas mujeres se dirigieron hacia la carretera Federal 45 Norte, donde presuntamente fueron recogidas por Juan “N”.

Las diligencias permitieron obtener órdenes de aprehensión y llevar a los seis señalados ante la autoridad judicial, que les impuso prisión preventiva justificada y fijó un mes para la investigación complementaria. La Fiscalía mantiene abiertas las indagatorias para determinar si estarían relacionados con otros hechos similares.