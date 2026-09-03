César, alias “Rata”, fue vinculado a proceso por su probable participación en un violento asalto cometido sobre la carretera 45 Sur, donde una de las víctimas fue golpeada con un tubo y despojada, junto con sus acompañantes, de una camioneta, teléfonos y dinero.

Los hechos ocurrieron el 26 de junio de 2026, a la altura de la comunidad de Montoro, en el municipio de Aguascalientes. De acuerdo con la investigación, César habría actuado junto con otros sujetos para interceptar a las víctimas y amenazarlas con un arma de fuego.

Durante el atraco, uno de los afectados resultó lesionado con un tubo. Los agresores presuntamente se apoderaron de una Ford Ranger roja con azul, con placas de Zacatecas; además de dos teléfonos celulares y cantidades en efectivo de 800 y 700 pesos.

Tras el robo, César habría escapado a bordo de la camioneta, mientras sus acompañantes huyeron en dos motocicletas.

Las investigaciones permitieron establecer la probable participación del señalado y obtener una orden de aprehensión, posteriormente cumplimentada por agentes de la AEIC.

En audiencia inicial, un juez determinó vincular a proceso a César por robo calificado y le impuso prisión preventiva oficiosa. Además, fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.