Vinculan a proceso a sujeto por robo de 400 mil pesos y joyas en Lomas del Cobano

Un presunto ladrón que habría participado en el saqueo de una vivienda del fraccionamiento Lomas del Cobano, en la ciudad de Aguascalientes, fue vinculado a proceso por el delito de robo calificado. El botín consistió en 400 mil pesos en efectivo y dos cadenas de oro.

El imputado, identificado como Roberto “N”, presuntamente actuó junto con otro individuo durante el atraco cometido el 24 de marzo de 2024.

De acuerdo con las investigaciones, ambos llegaron en un vehículo hasta el domicilio. Roberto descendió del asiento del copiloto y habría utilizado un artefacto para forzar la chapa de la puerta principal, consiguiendo así ingresar al inmueble.

Una vez dentro, los sospechosos se apoderaron del dinero y las alhajas, para después escapar en la misma unidad en la que habían llegado.

Tras la denuncia de la víctima, agentes investigadores reunieron elementos que permitieron identificar a Roberto como uno de los probables responsables.

Posteriormente, elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra, cuando ya se encontraba recluido en un centro penitenciario.

Durante la audiencia, un juez de Control resolvió vincularlo a proceso y dictarle prisión preventiva justificada. Además, concedió un plazo de un mes y 15 días para concluir la investigación complementaria.