José “N” permanecerá en prisión preventiva luego de ser vinculado a proceso por su probable intervención en un delito Contra la Salud, tras ser detenido en el Centro de Calvillo con dos envoltorios que contenían metanfetamina.

La detención ocurrió el 26 de septiembre de 2026 sobre la calle Independencia, donde policías municipales realizaban labores de vigilancia. Durante la intervención, los uniformados presuntamente encontraron entre las pertenencias del señalado dos envoltorios de plástico transparente con una sustancia granulada.

José “N” fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, mientras que el material asegurado quedó bajo análisis del Instituto de Ciencias Forenses y Policía Científica de la Fiscalía General del Estado.

Un perito químico forense determinó que la sustancia contenida en los envoltorios correspondía a clorhidrato de metanfetamina.

Con los datos recabados, el Ministerio Público llevó el caso ante un Juez de Control, quien calificó como legal la detención y resolvió vincular a proceso al imputado por posesión de narcótico con fines de comercio.

José “N” deberá permanecer bajo prisión preventiva justificada mientras continúa el proceso penal. El juez concedió un mes y 15 días para el cierre de la investigación complementaria.