CDMX.- Kalimba fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual agravado en contra de Melissa Galindo, ex participante de «La Voz México».

El juez consideró que hay elementos suficientes para que enfrente un proceso judicial por esta acusación.

El juzgador dio seis meses para el cierre de la investigación, en los que podrá estar en libertad condicional.

No obstante, deberá cumplir con una serie de requisitos, como la prohibición de acercarse a Melissa y presentarse a una firma periódica.

Galindo aseguró que en varias ocasiones el cantante quiso abusar de ella, tras invitarla a participar con él en un proyecto musical.

Al llegar a la audiencia, Kalimba dijo a los medios que prefería no especular sobre el resultado de la misma. (Viridiana Martínez/Agencia Reforma)