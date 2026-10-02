Vinculan a proceso a Jeremy por portar arma de uso exclusivo

Jeremy “N” fue vinculado a proceso y permanecerá bajo prisión preventiva oficiosa, luego de que autoridades lo detuvieran en Cosío en posesión de una pistola considerada de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La detención ocurrió sobre la carretera estatal 78, con dirección a la comunidad El Salero, cuando elementos de la Policía Estatal de Aguascalientes realizaban labores de vigilancia y detectaron un vehículo con los cristales polarizados.

Los uniformados le marcaron el alto y, durante la inspección de la unidad, observaron un arma de fuego tipo pistola dentro de la guantera. También fue asegurado un cargador desabastecido.

Jeremy “N”, el arma y el vehículo quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR). La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) abrió una investigación por la probable comisión del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Con los datos de prueba presentados por el Ministerio Público de la Federación, un juez de Control resolvió vincular a proceso al detenido y le impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.

Jeremy “N” deberá ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.