Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex Fiscal de Veracruz Jorge Winckler Ortiz, detenido el pasado 25 de julio, fue vinculado a proceso ayer por los delitos de desaparición forzada y privación de la libertad en su modalidad de secuestro, confirmaron autoridades locales.

La Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que un juez de proceso ordenó la vinculación en una audiencia que inició posterior a las 12:00 horas, tuvo un receso de dos horas y terminó pasando las 21:00 horas.

«La Fiscalía General del Estado informa que obtuvo de un juez de proceso y procedimiento penal oral del XI distrito judicial de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, vinculación a proceso en contra de Jorge ‘N’, ex Fiscal General del Estado», se precisó.

«El juez confirmó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por un año y cinco meses de investigación complementaria, dentro del proceso penal 296/2019».

Aunque el sábado Winckler Ortiz reclamó que la audiencia fuera pública, ayer los medios de comunicación y ciudadanía en general no pudieron ingresar a la sala en el Municipio de Coatepec.

El pasado 25 de julio, Jorge Winckler Ortiz fue detenido en Puerto Escondido, en Oaxaca, tras casi tres años de estar prófugo.

La FGE informó que la detención del ex Fiscal, quien estuvo en ese cargo de diciembre de 2016 a septiembre de 2019, durante el bienio del panista Miguel Ángel Yunes Linares y el principio del morenista Cuitláhuac García, fue por delitos que señalan cometió en 2019

A Winckler Ortiz le imputan del plagio y tortura de Francisco Zárate Aviña, ex colaborador de Luis Ángel Bravo, quien fue Fiscal de Veracruz durante el sexenio del priista Javier Duarte.