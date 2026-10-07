Durante casi seis años, un empleado de una notaría pública de Aguascalientes presuntamente se apoderó de dinero entregado por clientes para cubrir impuestos, honorarios y otros trámites, hasta acumular un faltante de 1 millón 849 mil 134 pesos.

El señalado es Martín “N”, quien trabajaba en una notaría ubicada en el fraccionamiento Jardines de la Concepción y ahora enfrenta un proceso penal por el delito de robo.

De acuerdo con las investigaciones, entre julio de 2017 y marzo de 2023 el trabajador recibió diversas cantidades de dinero y expidió los recibos correspondientes, pero presuntamente no realizó los pagos para los cuales estaban destinados esos recursos.

Tan solo durante 2019 habría dispuesto de 262 mil 146 pesos. El faltante terminó afectando directamente a la notaría, que tuvo que responder por las obligaciones económicas de sus clientes.

Tras la denuncia, agentes investigadores reunieron los elementos necesarios para obtener una orden de aprehensión, que posteriormente fue ejecutada por personal de la Agencia Estatal de Investigación Criminal.

Una jueza de Control determinó vincular a proceso a Martín “N”, aunque podrá enfrentar el procedimiento en libertad bajo diversas restricciones.

Entre las medidas impuestas se encuentran presentarse periódicamente ante la UMECA, depositar una garantía económica, no salir de Aguascalientes y evitar cualquier acercamiento o molestia hacia la víctima, sus familiares y testigos.

La autoridad judicial concedió dos meses para concluir la investigación complementaria.