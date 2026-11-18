Omar “N”, alias “El Pinto”, fue vinculado a proceso por presuntamente maltratar, matar y consumir partes de cachorros en situación de calle, en hechos registrados en el municipio de San Francisco de los Romo, Aguascalientes.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, entre julio y agosto de 2026 el señalado habría llevado en repetidas ocasiones a varios cachorros a un domicilio de la calle Agroindustrias, en la comunidad de San José del Barranco, de donde los animales presuntamente nunca volvieron a salir.

Las indagatorias apuntan a que, dentro de la vivienda, el individuo habría sometido a los perros a actos de crueldad hasta causarles la muerte. Además, presuntamente consumía partes de sus cuerpos y quemaba los restos en la parte trasera del inmueble.

Fueron denuncias ciudadanas las que pusieron a las autoridades tras la pista de “El Pinto”. Agentes de Investigación Criminal reunieron los datos de prueba que permitieron al Ministerio Público solicitar una orden de aprehensión.

Sin embargo, el sospechoso ya se encontraba tras las rejas por otros delitos, específicamente portación de arma prohibida y cohecho, por lo que el mandamiento judicial fue ejecutado dentro del centro penitenciario.

Durante la audiencia inicial, un juez determinó vincularlo a proceso por el delito de atentados al equilibrio ecológico doloso y mantenerlo bajo prisión preventiva justificada. También concedió dos meses para concluir la investigación complementaria.