Jesús “N” y Víctor “N” fueron vinculados a proceso por su probable participación en una tentativa de robo calificado a una notaría ubicada en la zona Centro de Aguascalientes.

Los hechos ocurrieron el 29 de agosto de 2026 en un inmueble de la calle General Álvaro Obregón. De acuerdo con la investigación, ambos hombres presuntamente dañaron la puerta principal, la chapa de acceso y la caja de alarma para ingresar a las oficinas.

Una vez dentro, habrían comenzado a revisar cajones de escritorios con la intención de apoderarse de diversos objetos. Sin embargo, elementos policiales arribaron antes de que lograran sustraer algún bien y procedieron con su detención.

Tras integrar los datos de prueba, el Ministerio Público presentó el caso ante un Juez de Control, quien resolvió vincular a proceso a ambos imputados por tentativa de robo calificado.

Jesús “N” y Víctor “N” permanecerán bajo prisión preventiva justificada. Además, se fijó un plazo de un mes y 15 días para el cierre de la investigación complementaria.