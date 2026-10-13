Dos hombres identificados como Octavio “N” y Ricardo “N” fueron vinculados a proceso por su probable participación en el delito de resistencia de particulares, luego de que presuntamente intentaron agredir con armas blancas a elementos policiales en el fraccionamiento Rústicos Calpulli, en la ciudad de Aguascalientes.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, ambos sujetos fueron detenidos en el cruce de la avenida Escrivá de Balaguer y la calle Pajar, donde presuntamente portaban un machete y un cuchillo, con los que habrían intentado atacar a los uniformados, además de oponer resistencia a su detención.

Tras integrar los datos de prueba correspondientes, el agente del Ministerio Público presentó el caso ante la autoridad judicial. Durante la continuación de la audiencia inicial, la jueza de Control determinó vincular a proceso a los dos imputados.

Asimismo, impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.