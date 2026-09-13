Una maniobra en sentido contrario y el posterior choque contra una unidad estacionada llevaron a Perla “N” ante una Juez de Control, quien resolvió vincularla a proceso por su probable intervención en el delito de Daño en las Cosas Culposo.

Los hechos ocurrieron el 2 de noviembre de 2025, cuando la mujer conducía una Chevrolet Silverado roja por la calle 25 de Febrero, con dirección al norte.

Según los datos integrados en la investigación, al llegar al cruce con Benjamín Hill realizó una vuelta a la izquierda con la intención de circular en sentido contrario, presuntamente ignorando un señalamiento restrictivo.

Durante la maniobra, el costado derecho de la Silverado impactó una Chrysler Pacifica que se encontraba estacionada sobre Benjamín Hill, provocándole daños materiales.

La investigación señala que Perla “N” presuntamente se retiró del sitio sin realizar las acciones correspondientes por los daños causados al vehículo.

Luego de agotarse las salidas alternas y otros mecanismos contemplados en el Sistema de Justicia Penal, el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión. Agentes de la Agencia Estatal de Investigación Criminal posteriormente cumplimentaron el mandamiento y pusieron a la mujer a disposición judicial.

En audiencia inicial, la Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso y estableció como medida cautelar la firma periódica mensual. Además, fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.