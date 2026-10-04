Israel “N”, alias “Peluchín”, señalado como objetivo prioritario en la zona, fue vinculado a proceso por su probable participación en un homicidio ocurrido en Pabellón de Arteaga y permanecerá en prisión preventiva.

El crimen se registró el 22 de septiembre de 2026, cuando la víctima se encontraba sentada afuera de un domicilio en las inmediaciones del fraccionamiento Popular.

De acuerdo con los datos de prueba, Israel “N” presuntamente tuvo conocimiento del sitio donde se encontraba la víctima, consiguió un arma de fuego y se trasladó hasta el lugar.

Al ubicarla, habría disparado en su contra y posteriormente escapó. Las lesiones provocadas por los impactos fueron mortales y la víctima quedó sin vida en el sitio.

Las investigaciones permitieron establecer la probable intervención del señalado y obtener una orden de aprehensión, posteriormente cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal.

Durante la continuación de la audiencia inicial, una jueza de Control determinó vincular a proceso a “Peluchín” por homicidio doloso calificado con premeditación y ventaja.

Además, le impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.