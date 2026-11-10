Una mujer identificada como Nayeli “N” fue vinculada a proceso por el delito de violencia familiar calificada, luego de ser señalada por presuntamente golpear e insultar de manera reiterada a su esposo e hijos, en hechos que habrían comenzado desde el año 2022.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, la acusada supuestamente agredía a sus familiares con los puños, incluso propinándoles golpes en el rostro. También habría lanzado insultos contra las víctimas sin motivo aparente y, en uno de los episodios denunciados, presuntamente golpeó a uno de sus hijos contra una pared.

El caso llegó a manos de las autoridades municipales el pasado 5 de noviembre, cuando policías acudieron a un domicilio del fraccionamiento Vistas de Oriente, en la capital de Aguascalientes, tras recibir un reporte de violencia familiar.

En el lugar, los uniformados escucharon los señalamientos de las víctimas y procedieron a detener a Nayeli “N”, quien posteriormente quedó a disposición de las autoridades ministeriales.

Tras analizar los datos de prueba presentados por la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Sexuales y de Género, una jueza de Control declaró legal la detención y resolvió vincular a proceso a la imputada.

La mujer permanecerá bajo prisión preventiva justificada debido al riesgo que representa para las víctimas, mientras transcurren los dos meses establecidos para el cierre de la investigación complementaria.