Verónica “N” fue vinculada a proceso por su probable responsabilidad en el apoderamiento de una cartera con aproximadamente 20 mil pesos en efectivo y diversas identificaciones, en hechos ocurridos en el Centro Comercial Agropecuario.

De acuerdo con la investigación, el 18 de marzo de 2026, la víctima descendió de su vehículo y, sin percatarse, dejó caer una cartera negra al exterior de la unidad.

Minutos después, regresó al lugar al notar que ya no la tenía, pero no logró encontrarla. Posteriormente, revisó grabaciones de cámaras de vigilancia cercanas, en las que presuntamente apareció Verónica “N”.

Las indagatorias señalan que la mujer se encontraba conversando con un hombre cuando cayó la cartera. Presuntamente, esperó a que la víctima se retirara, se acercó al objeto, lo recogió y lo ocultó debajo de su ropa antes de alejarse del lugar.

Con los datos reunidos, el Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión contra Verónica “N”, la cual fue cumplimentada por agentes investigadores. Posteriormente, la mujer fue presentada ante un juez de Control.

La autoridad judicial resolvió vincularla a proceso y le impuso diversas medidas cautelares, entre ellas la presentación periódica, la restricción para salir del territorio determinado por el juez y la prohibición de acudir a ciertos lugares, así como de acercarse o comunicarse con determinadas personas.

El plazo para el cierre de la investigación complementaria fue fijado en dos meses.