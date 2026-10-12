Una discusión entre dos mujeres terminó en una agresión con arma blanca dentro de una tienda departamental ubicada en una plaza comercial de avenida Tecnológico, en Aguascalientes. Una de las involucradas resultó lesionada, mientras que la otra fue detenida y ahora enfrenta un proceso penal.

Los hechos ocurrieron durante la mañana del jueves 8 de octubre, cuando ambas mujeres sostuvieron una discusión en un elevador. De acuerdo con las investigaciones, una de ellas persiguió a Diana “N” hasta alcanzarla en uno de los pasillos del establecimiento.

En ese punto, y ante la presencia de una empleada, la mujer que iba detrás de Diana presuntamente intentó atacarla con una navaja retráctil, pero no consiguió herirla debido a que el arma se le cayó.

Diana aprovechó esa circunstancia, recogió la navaja y, en medio de la riña, provocó diversas heridas a su contrincante, las cuales fueron clasificadas como lesiones que tardan menos de 15 días en sanar.

Policías preventivos acudieron al establecimiento tras recibir el reporte de lo ocurrido y detuvieron a Diana, quien fue puesta a disposición del Ministerio Público.

Posteriormente, una jueza de Control declaró legal su detención y la vinculó a proceso por el delito de lesiones dolosas en riña.

La imputada permanecerá bajo prisión preventiva oficiosa y se fijó un plazo de 45 días para concluir la investigación complementaria.