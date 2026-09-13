Leonardo “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en un robo calificado cometido en un inmueble de la calle Allende, en el Barrio de La Salud, donde presuntamente dañó cerraduras y se apoderó de diversos objetos.

Los hechos ocurrieron el 8 de agosto de 2026. De acuerdo con los datos de prueba, el imputado habría ingresado sin autorización al domicilio y, una vez dentro, causó daños en las cerraduras de puertas interiores para acceder a distintas áreas.

Del inmueble presuntamente sustrajo herramienta variada, cuatro pantallas de televisión y un horno de microondas. Después habría salido con los objetos y abandonado el sitio a bordo de un vehículo utilizado para prestar servicio de transporte mediante una plataforma digital.

Tras integrar la carpeta de investigación, el Ministerio Público solicitó un mandamiento judicial contra Leonardo “N”, posteriormente cumplimentado por agentes de la Agencia Estatal de Investigación Criminal.

Durante la continuación de la audiencia, la Juez de Control determinó que existían datos de prueba suficientes para vincularlo a proceso por robo calificado.

El imputado permanecerá bajo prisión preventiva oficiosa y justificada mientras avanza el procedimiento. La autoridad judicial fijó además un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.