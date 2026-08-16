Leobardo “N”, alias “Leobas”, fue vinculado a proceso por su probable participación en el homicidio de un hombre, quien fue atacado a balazos en un camino de terracería de la comunidad Las Lajeras, en Tepezalá.

Los hechos ocurrieron el 30 de julio de 2026. De acuerdo con la investigación, el imputado presuntamente llegó hasta el sitio donde se encontraba la víctima y habría disparado contra ella en por lo menos dos ocasiones. El hombre murió en el lugar a consecuencia de las heridas, mientras que el agresor escapó.

Las diligencias realizadas por el Ministerio Público y la Agencia Estatal de Investigación Criminal permitieron identificar a Leobardo “N” como probable responsable. Entre las líneas de investigación, la Fiscalía estableció que el posible móvil del crimen estaría relacionado con asuntos de narcóticos.

Con los datos recabados se obtuvo una orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada dentro del Centro Penitenciario, ya que “Leobas” se encontraba recluido por su probable participación en otro delito.

Durante la audiencia inicial, un juez resolvió vincularlo a proceso por homicidio doloso calificado con premeditación y ventaja. Además, le impuso prisión preventiva oficiosa y fijó tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Según la información obtenida por la Fiscalía, el imputado sería integrante de un grupo generador de violencia que opera en municipios del norte de Aguascalientes.