Gerardo “N” fue vinculado a proceso por su probable intervención en el delito de Incumplimiento de Obligaciones de Asistencia Familiar, luego de que presuntamente dejó de proporcionar alimentos a su hijo desde su nacimiento.

De acuerdo con los datos integrados en la carpeta de investigación, el señalado había establecido previamente un acuerdo con la madre del menor para cumplir con dicha obligación; sin embargo, presuntamente dejó de aportar los alimentos correspondientes.

Ante esta situación fue presentada una denuncia y el Ministerio Público inició las diligencias para integrar la investigación, tras lo cual solicitó a la autoridad judicial que Gerardo “N” fuera citado.

En audiencia inicial, una Jueza de Control revisó los datos de prueba presentados por la representación social y determinó vincularlo a proceso.

Mientras continúa el procedimiento penal, Gerardo “N” deberá presentarse periódicamente a firmar ante la autoridad como medida cautelar. Además, la jueza estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.