Cinco integrantes del grupo musical Extensión Masiva fueron vinculados a proceso por el delito de apología del delito, tras presuntamente interpretar narcocorridos durante la Feria de los Chicahuales, en el municipio de Jesús María.

Los hechos que llevaron a los músicos ante la justicia ocurrieron alrededor de las 02:30 horas del pasado 2 de agosto de 2026, cuando la agrupación ofrecía una presentación en el Foro Cielo Claro, como parte de los festejos feriales.

La interpretación de dichos temas musicales derivó en la apertura de una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, mientras que elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal realizaron diversas diligencias para reunir datos de prueba.

Durante la continuación de la audiencia inicial, un juez de Control determinó vincular a proceso a Gilberto “N”, Darío “N”, José Arturo “N”, Juan “N” y José Humberto “N”, por su probable responsabilidad en el referido delito.

Los cinco músicos quedaron sujetos a las medidas cautelares de firma bimensual y prohibición de acercarse al testigo que declaró en su contra.

La autoridad judicial concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.