Juan Antonio “N”, alias “El Inge”, fue vinculado a proceso por su presunta participación en el asesinato de un hombre que fue golpeado y estrangulado, cuyo cadáver terminó abandonado en un contenedor de basura de la colonia El Torito, en el municipio de Jesús María.

El crimen ocurrió el 25 de marzo de 2023, cuando la víctima se encontraba dentro de un inmueble en compañía del ahora imputado y otros dos sujetos.

De acuerdo con las investigaciones, los tres hombres presuntamente se lanzaron contra la víctima y comenzaron a golpearla, provocándole diversas lesiones. Posteriormente, uno de los ataques consistió en una maniobra de estrangulamiento que terminó por quitarle la vida.

Tras el homicidio, los involucrados habrían envuelto el cadáver y, durante la madrugada del 26 de marzo, utilizaron una patineta para trasladarlo hasta un contenedor de basura cercano, donde posteriormente fue descubierto.

Las indagatorias de la Policía de Investigación Criminal permitieron reunir elementos contra Juan Antonio, por lo que se obtuvo una orden de aprehensión que finalmente fue ejecutada.

Durante la audiencia inicial, un juez determinó vincular a proceso a “El Inge” por homicidio doloso calificado con ventaja y le impuso prisión preventiva oficiosa.

Además, concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual el acusado permanecerá tras las rejas.