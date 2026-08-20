Ángel Ricardo “N”, alias “El Flaco”, fue vinculado a proceso por los delitos de portación de arma prohibida y amenazas, luego de presuntamente irrumpir en una vivienda y amenazar con un machete a la propietaria y a su hija adolescente embarazada.

Los hechos ocurrieron el 10 de agosto en el fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción, sector Guadalupe. Según la investigación de la Fiscalía General del Estado, el sujeto ingresó al domicilio con la intención de cometer un robo, pero fue sorprendido por las habitantes. Al verse descubierto, las habría amenazado con el machete antes de retirarse.

La adolescente se sintió mal tras lo ocurrido, por lo que salió con su madre rumbo a una farmacia. En el cruce de Elías de Lara y Cesario Ruiz Esparza volvieron a encontrarse con “El Flaco”, quien presuntamente las encaró y amenazó con matarlas mientras portaba nuevamente el arma.

Vecinos intervinieron ante la agresión. Uno de ellos logró quitarle el machete y, entre varias personas, sometieron al individuo hasta la llegada de policías municipales.

Ángel Ricardo “N” fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público junto con el arma asegurada.

Durante la audiencia inicial, un Juez de Control resolvió vincularlo a proceso e imponerle prisión preventiva oficiosa y justificada. Además, fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.