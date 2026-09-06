Edgar “N” permanecerá en prisión preventiva mientras enfrenta un proceso penal por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar, luego de que una Juez de Control determinara vincularlo a proceso.

La investigación de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes señala que el imputado presuntamente ejerció violencia física y psicológica contra la víctima en distintas ocasiones, afectando su integridad y bienestar.

Uno de los episodios investigados ocurrió el pasado 4 de agosto, cuando ambos se encontraban en un lugar público sobre Prolongación Zaragoza. Ahí, de acuerdo con los datos recabados por el Ministerio Público, Edgar “N” habría agredido físicamente a la víctima.

Tras la denuncia, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Sexuales y Género abrió una carpeta y reunió los elementos con los que posteriormente judicializó el expediente.

Agentes de la Agencia Estatal de Investigación Criminal cumplimentaron una orden de aprehensión contra Edgar “N”, quien fue puesto a disposición de la autoridad judicial.

En audiencia, la Juez de Control resolvió vincularlo a proceso por violencia familiar e impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar. El plazo para el cierre de la investigación complementaria quedó fijado en dos meses.