Juan “N” y Víctor “N” fueron vinculados a proceso por su probable participación en el robo de más de 109 mil pesos de una carnicería ubicada en el Centro de Abastos. Ambos permanecerán en prisión preventiva justificada mientras continúa la investigación.

Los hechos se remontan al 13 de agosto de 2026. De acuerdo con los datos de prueba presentados por la Fiscalía General del Estado, los dos sujetos presuntamente aprovecharon que el negocio estaba cerrado al público para realizar un boquete e ingresar al inmueble.

Una vez dentro habrían recorrido distintas áreas y forzado varias puertas, causando daños en las chapas. Después llegaron hasta el área de cajas, donde presuntamente realizaron maniobras y forcejeos para abrir la puerta de acceso.

Según la investigación, del lugar fueron sustraídos 109 mil 192 pesos con 52 centavos. Tras descubrir el robo, la propietaria presentó la denuncia correspondiente.

Las investigaciones de la Agencia Estatal de Investigación Criminal permitieron establecer la identidad de los posibles responsables, por lo que el Ministerio Público solicitó órdenes de aprehensión contra ambos. Los mandamientos judiciales fueron concedidos y posteriormente cumplimentados.

En audiencia, una Jueza de Control resolvió vincular a proceso a Juan “N” y Víctor “N” e imponerles prisión preventiva justificada. Además, fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.