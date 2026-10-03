Jesús “N” fue vinculado a proceso por homicidio culposo luego de que presuntamente atropellara a una persona que cruzaba por las líneas peatonales y que posteriormente perdió la vida a consecuencia de las lesiones.

El hecho ocurrió el 30 de septiembre de 2026 sobre avenida Siglo XXI, a la altura del fraccionamiento Nazario Ortiz Garza. De acuerdo con la investigación, el imputado circulaba de sur a norte por el carril derecho del arroyo lateral.

Al llegar al cruce con bulevar Guadalupano realizó una maniobra hacia su derecha, pero presuntamente no cedió el paso a la víctima, quien atravesaba por las líneas destinadas a peatones y tenía la luz blanca de siga en el semáforo peatonal.

La parte frontal del vehículo golpeó a la persona y le provocó lesiones que posteriormente derivaron en su muerte. Jesús “N” fue detenido en el lugar y quedó a disposición de la autoridad.

Durante la audiencia inicial, un juez calificó como legal la detención y resolvió vincularlo a proceso. Como medida cautelar deberá presentarse periódicamente ante la autoridad.

Además, fueron fijados dos meses para el cierre de la investigación complementaria, plazo durante el cual continuarán las indagatorias relacionadas con el caso.