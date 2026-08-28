Un accidente ocurrido sobre avenida Convención 1914 Oriente, que dejó seis personas afectadas, llevó a proceso penal a Jaime “N”, señalado por lesiones culposas y daño en las cosas culposo.

Los hechos se remontan al 15 de agosto de 2025. De acuerdo con la investigación, el hombre conducía un Toyota y, al llegar al cruce con la calle Alfredo Lewis, en la colonia Guel Jiménez, habría salido del espacio correspondiente a su carril y golpeado con un costado del vehículo el muro del desnivel.

Al intentar reincorporarse a la circulación, impactó una unidad en la que viajaban una persona y un menor de edad. El Toyota continuó su trayectoria sobre el camellón principal, volcó y terminó golpeando otro vehículo, ocupado por otra persona y tres menores.

En total, seis personas resultaron afectadas y posteriormente acudieron ante la Fiscalía General del Estado para presentar la denuncia.

Tras integrar la carpeta de investigación, Jaime “N” fue citado ante la autoridad judicial. Durante la audiencia inicial, el juez de Control determinó vincularlo a proceso por lesiones culposas y daño en las cosas culposo.

Como medida cautelar, se le prohibió salir del país para garantizar su comparecencia durante el proceso. Además, fueron fijados dos meses para el cierre de la investigación complementaria.