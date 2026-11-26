Un adolescente permanecerá en internamiento preventivo tras ser vinculado a proceso por su presunta participación en un violento asalto domiciliario registrado en el fraccionamiento Ex Viñedos Guadalupe, donde tres personas fueron agredidas físicamente.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, el pasado 8 de noviembre el menor de edad habría irrumpido en una vivienda del fraccionamiento Ex Viñedos Guadalupe junto con cuatro adultos, entre ellos una mujer.

Los presuntos asaltantes sometieron a sus víctimas mediante golpes y patadas, además de utilizar un arma blanca y un objeto contundente para perpetrar el atraco.

El botín consistió en una cartera, una bicicleta rodada 16, una bocina, cuatro teléfonos celulares, dos cadenas de plata y 2 mil 800 pesos en efectivo.

Las indagatorias permitieron obtener una orden de aprehensión contra el adolescente, la cual fue ejecutada por agentes de la Policía de Investigación Criminal.

Tras ser presentado ante un juez de Control, el menor fue vinculado a proceso por el delito de robo calificado y quedó bajo la medida cautelar de internamiento preventivo. Se estableció un plazo de un mes y 15 días para concluir la investigación complementaria.

Con el adolescente suman tres las personas detenidas y vinculadas a proceso por este atraco, mientras la Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones.