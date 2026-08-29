El pleno de la LXVI Legislatura del Congreso del Estado aprobó, con 19 votos a favor y seis en contra, la creación de Villa Juárez como el municipio número 12 de Aguascalientes, mediante la segregación de una parte del territorio de Asientos y la reforma al artículo 9 de la Constitución Política local.

De acuerdo con el dictamen, el municipio de Villa Juárez quedará integrado por una superficie de 437.54 kilómetros cuadrados, una población de 29 mil 207 habitantes y 118 comunidades. Además, concentrará 9 mil 673 cuentas catastrales, de las cuales 5 mil 409 se reportan como pagadas. Por su parte, Asientos conservará 179.28 kilómetros cuadrados, 22 mil 355 habitantes, 59 comunidades y 6 mil 116 cuentas catastrales, de las cuales 3 mil 584 están pagadas.

Durante el proceso legislativo se presentaron reservas para que el Ayuntamiento de Asientos atienda, antes de que concluya la actual administración, sus obligaciones financieras y adeudos exigibles, con el objetivo de que ambas demarcaciones inicien esta nueva etapa sin cargas heredadas. También se corrigieron discrepancias en las coordenadas geodésicas, sin modificar de manera sustancial los polígonos territoriales aprobados.

El dictamen fue elaborado por las Comisiones Unidas de Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, y de Gobernación y Puntos Constitucionales. Sus integrantes determinaron que existen elementos suficientes en materia poblacional, territorial y presupuestal para sustentar la creación del nuevo municipio.

Durante la discusión, legisladores de Morena votaron en contra al señalar inconsistencias en las cifras territoriales y comunitarias, además de plantear dudas sobre la autosuficiencia económica de Villa Juárez y el impacto financiero que la separación podría generar para Asientos.

En contraste, los diputados del PAN, PRD y PVEM que respaldaron el proyecto destacaron la actividad agrícola y comercial de Villa Juárez, su conectividad y la disponibilidad de una reserva industrial de 80.2 hectáreas como factores con potencial para impulsar su desarrollo económico.