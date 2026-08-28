El Congreso del Estado aprobó la creación del municipio de Villa Juárez, que dejará de formar parte de Asientos y se convertirá en la demarcación número 12 de Aguascalientes. La modificación contempla un periodo de transición administrativa antes de que entre en funciones su primer Ayuntamiento electo.

La decisión fue tomada este viernes por mayoría del Pleno de la LXVI Legislatura, mediante una reforma al artículo 9 de la Constitución Política del Estado. El dictamen fue elaborado por las comisiones unidas de Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, y de Gobernación y Puntos Constitucionales.

La propuesta fue presentada por los diputados Heriberto Gallegos Serna, del Grupo Parlamentario Mixto Fuerza Por Aguascalientes, y Salvador Alcalá Durán, del Partido Acción Nacional.

De acuerdo con la exposición de motivos del dictamen, para determinar la viabilidad de constituir el nuevo municipio fueron considerados aspectos financieros, hacendarios, políticos, sociales, demográficos, electorales, de servicios y de organización administrativa.

El proceso legislativo también incluyó ocho foros públicos realizados en Villa Juárez, Asientos y comunidades de la zona, en los que participaron habitantes, especialistas y académicos.

La diputada Arlette Muñoz Cervantes, presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, señaló que durante este procedimiento “se escucharon a todas las voces y opiniones de ciudadanas, ciudadanos, especialistas, académicos y expertos en este tema, en los ocho Foros públicos y abiertos que organizó el Congreso de Aguascalientes en Villa Juárez, Asientos y comunidades aledañas”.

Muñoz Cervantes sostuvo además que la decisión se apoyó en información financiera, hacendaria y demográfica, incluida documentación del INEGI y de otras autoridades. También planteó que la separación territorial podría modificar las condiciones para el desarrollo de actividades económicas tanto en Asientos como en Villa Juárez.

Entre los argumentos presentados a favor de la reforma estuvo también la evolución demográfica de ambas localidades. La diputada Beatriz Montoya Hernández, presidenta de la Comisión de Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, afirmó que era necesario concretar el cambio “porque de no hacerlo ahora, en 10 años, la cabecera municipal de Asientos tendría que trasladarse a Villa Juárez, lo que significaría un retroceso y daño para sus habitantes y las actividades económicas y sociales que realizan”.

Habrá un gobierno provisional

La creación del municipio no implicará el establecimiento inmediato de un Ayuntamiento electo. El decreto contempla una etapa de transición que se extenderá hasta la integración de la administración municipal correspondiente al periodo 2027-2030.

Mientras esto ocurre, el Ayuntamiento de Asientos continuará proporcionando servicios públicos a la población de Villa Juárez.

El Congreso deberá además designar un Concejo Municipal Provisional encargado de las tareas preparatorias para establecer la estructura administrativa, financiera, jurídica y operativa de la nueva demarcación.

Dentro de los 10 días hábiles posteriores a la entrada en vigor del decreto, el Poder Legislativo deberá emitir una convocatoria dirigida a habitantes del territorio de Villa Juárez interesados en participar en el proceso de selección de siete concejales.

La Comisión de Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas revisará el cumplimiento de los requisitos y valorará los perfiles registrados.

De acuerdo con el dictamen, el Concejo Municipal Provisional comenzará sus funciones el 01 de enero del año 2027. En su integración participarán las personas titulares de la Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Finanzas y Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo del Estado.

Hubo oposición a la reforma

La creación del municipio 12 no obtuvo respaldo unánime. Durante la discusión legislativa se presentaron argumentos tanto a favor como en contra de modificar la división territorial del estado.

El diputado Fernando Alférez Barbosa presentó una reserva mediante la cual propuso regresar la iniciativa a comisiones para ampliar su análisis. La propuesta fue rechazada por la mayoría del Pleno.

En contraste, fueron aprobadas reservas promovidas por la diputada Guadalupe Mendoza Medrano relacionadas con las obligaciones financieras y las delimitaciones territoriales.

Una de ellas plantea que Asientos no conserve deudas financieras derivadas de su vínculo con Villa Juárez y que estas sean liquidadas antes de la conformación del Ayuntamiento electo del nuevo municipio.

Otra establece conservar las delimitaciones territoriales, polígonos, predios y coordenadas conforme a las especificaciones de las autoridades electorales y demográficas.

Antes de la votación participaron en tribuna a favor de la reforma Genny López Valenzuela, Heriberto Gallegos Serna, Maximiliano Ramírez Hernández, Guadalupe Mendoza Medrano, Beatriz Montoya Hernández y Salvador Alcalá Durán.

En contra se pronunciaron Fernando Alférez Barbosa, Rodrigo González Mireles, Yaszú Muñoz Márquez, Alejandra Peña Curiel y Ana Gómez Calzada.

Con la aprobación de la reforma comienza ahora el proceso de transición para separar administrativamente a Villa Juárez de Asientos y establecer las estructuras con las que operará el nuevo municipio.