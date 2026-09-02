La consolidación de Villa Juárez como el municipio número 12 de Aguascalientes modificará la operación del transporte colectivo foráneo, especialmente en la ruta que la conecta con Asientos.

Al concentrarse los trámites administrativos en Villa Juárez, se prevé una disminución en el número de pasajeros que se trasladan entre ambas localidades, señaló Vidal Escobedo Delgado, expresidente de Enlace Colectivo Foráneo.

Actualmente, Villa Juárez funciona como punto de conexión para diversas comunidades de Asientos, al concentrar recorridos hacia localidades como El Novillo, Copetillo, Villa García y El Polvo.

La mayoría de las unidades cubre rutas que atraviesan Villa Juárez, mientras que otras, procedentes de Pabellón de Arteaga, ingresan a la localidad para iniciar el recorrido de regreso.

Escobedo Delgado recordó que anteriormente se proyectó la construcción de una terminal troncal en Villa Juárez para conectar las rutas de las comunidades aledañas. Sin embargo, el plan no se concretó y las combis foráneas mantuvieron sus recorridos tradicionales.

Ante la creación del nuevo municipio, el transportista consideró fundamental reorganizar las rutas. Poblaciones como Gorriones, Clavellinas y El Polvo carecen de servicio directo, por lo que los usuarios deben realizar transbordos. Aunque el transporte interestatal apoya durante los horarios de mayor afluencia, los cambios en el flujo de pasajeros requerirán ajustes en la cobertura del servicio.