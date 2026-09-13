La creación del duodécimo municipio de Aguascalientes no modificará la cartografía ni la logística de las elecciones federales, debido a que las secciones electorales y los límites de los distritos permanecerán sin cambios, informó Brenda Castrejón Hernández, vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en el Estado.

La funcionaria explicó que la nueva demarcación queda comprendida dentro del marco geográfico electoral federal vigente y, por tanto, no afectará la integración de los tres distritos de mayoría relativa correspondientes a Aguascalientes. Añadió que las secciones electorales ya están configuradas y no se modifican automáticamente cuando se constituye un nuevo ayuntamiento.

Tras la entrada en vigor y publicación del decreto de creación municipal, la autoridad electoral realizará una revisión técnica para comparar las poligonales establecidas en el documento con la delimitación de las secciones existentes. Este procedimiento permitirá verificar que los nuevos límites administrativos coincidan con la organización electoral vigente.

En el ámbito local, la Junta Local del INE trabajará en coordinación con el Instituto Estatal Electoral (IEE) para definir los aspectos operativos y conformar las listas nominales correspondientes. Castrejón Hernández indicó que estos ajustes cartográficos forman parte de procedimientos estandarizados en los que participan instituciones como el INEGI, el INE y Catastro.

Respecto del número de electores adscritos a las zonas involucradas, subrayó que los trámites electorales y la ubicación de las casillas se determinarán conforme a la división seccional establecida. Con ello, afirmó, se garantizará certeza durante la emisión del voto.