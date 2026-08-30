El progreso de Villa Juárez será indiscutible en los próximos 10 a 20 años tras su consolidación como el duodécimo municipio de Aguascalientes, impulsado por la creación de empleo formal y el desarrollo de infraestructura local, proyectó el presidente del Consejo Estatal Empresarial de Aguascalientes (CEEA), Roberto Díaz Ruiz.

El líder empresarial comparó este proceso de transición con el vivido por San Francisco de los Romo a partir de su municipalización en 1992, demarcación que pasó de no contar con un solo proyecto industrial a transformarse en un polo de desarrollo económico. Dada la cercanía geográfica entre ambas zonas y la capital, Díaz Ruiz anticipó una dinámica similar para Villa Juárez.

Para concretar esta visión de largo plazo, el sector privado identificó como prioridad la atracción de inversiones que generen empleos permanentes dentro de la formalidad. Asimismo, en el ámbito operativo e institucional, la localidad deberá construir la infraestructura básica de una cabecera municipal, comenzando por el inmueble del nuevo ayuntamiento y las dependencias de atención pública.

Respecto a la conectividad vial, Díaz Ruiz consideró que el impacto en la construcción de autopistas o carreteras será menor, toda vez que la zona ya cuenta con una red pavimentada estatal y federal adecuada. El reto principal se concentrará en consolidar los servicios urbanos y la obra pública interna.

Asimismo, el dirigente empresarial respaldó el periodo de transición de 10 meses, durante el cual un concejo ciudadano administrará la demarcación en coordinación con el Gobierno del Estado, con el propósito de enfocar los esfuerzos en la consolidación institucional del nuevo municipio.

Por último, desestimó que los litigios que pudiera promover la oposición logren revertir la decisión adoptada por el Congreso del Estado de Aguascalientes.