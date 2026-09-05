El mapa territorial de Aguascalientes se transforma oficialmente. La LXVI Legislatura aprobó la declaratoria de constitucionalidad del Decreto 566, mediante el cual se reformó el artículo noveno de la Constitución Política local para dar paso a la creación de Villa Juárez, el duodécimo municipio del estado, tras concluir el cómputo de los avales emitidos por los cabildos.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente, Alma Hilda Medina, informó que diez de los once ayuntamientos avalaron la minuta remitida por el Poder Legislativo.

El Ayuntamiento de Tepezalá aprobó la reforma el 29 de agosto; los de Asientos, Cosío, El Llano, Jesús María, Pabellón de Arteaga y San Francisco de los Romo lo hicieron el 31 de agosto; Calvillo y San José de Gracia emitieron su voto favorable el 1 de septiembre, mientras que el municipio capital de Aguascalientes se sumó el 2 de septiembre. Únicamente el Cabildo de Rincón de Romos votó en contra el 1 de septiembre.

Con la expedición de la declaratoria, el decreto fue remitido a la gobernadora María Teresa Jiménez Esquivel para su promulgación en el Periódico Oficial del Estado.

A partir de su publicación, el Congreso del Estado iniciará el proceso para designar a los integrantes del Concejo Municipal, que asumirá la administración provisional durante la etapa de transición, de enero a octubre de 2027.

El Concejo dispondrá de presupuesto para estructurar el nuevo gobierno local, mientras que el municipio de Asientos continuará prestando obligatoriamente los servicios públicos en la demarcación hasta que las autoridades formalmente electas tomen posesión.

Los comicios ordinarios para elegir a la primera presidencia municipal de Villa Juárez se llevarán a cabo en junio próximo, mientras que la consolidación presupuestal completa del nuevo Ayuntamiento quedará incluida en la Ley de Ingresos correspondiente al ejercicio fiscal de 2027.