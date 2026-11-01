La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre Villa Juárez confirma que las decisiones del Congreso del Estado deben ajustarse a los límites constitucionales, particularmente cuando afectan la organización de procesos electorales, señaló Ignacio Ruelas Olvera, exdelegado del Instituto Nacional Electoral (INE) en Aguascalientes.

Al analizar la acción de inconstitucionalidad 125/2026, sostuvo que las reglas electorales deben establecerse con anticipación y mantenerse ajenas a criterios de conveniencia política o administrativa, pues constituyen una garantía para el ejercicio de los derechos ciudadanos.

Explicó que, aunque el Poder Legislativo tiene facultades para modificar la división territorial y crear municipios, estas atribuciones no le permiten determinar libremente los plazos y condiciones de las elecciones.

La controversia surgió por diversas disposiciones transitorias del Decreto 566, mediante las cuales se contemplaba elegir al primer Ayuntamiento de Villa Juárez en 2027 e integrar un Concejo Municipal Provisional.

La Corte invalidó dichas disposiciones al considerar que incumplieron el plazo de 90 días establecido en el artículo 105 constitucional para realizar modificaciones electorales antes del inicio de un proceso.

El decreto fue publicado el 7 de septiembre de 2026, mientras que el proceso electoral local comenzó el 9 de octubre, apenas 32 días después.

Ruelas Olvera consideró que la sentencia recuerda que ninguna mayoría legislativa puede situarse por encima de la Constitución.

Precisó que la resolución no desconoce la facultad del Congreso para crear municipios, sino que exige respetar las garantías constitucionales cuando sus decisiones repercuten en la organización electoral.