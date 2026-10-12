Nadia Alexia Rosales Sedeño Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) acompañará el 14 de octubre la consulta sobre la propuesta de incremento salarial de 2.9 por ciento a los trabajadores del IMSS.

Después de que un grupo de trabajadores de la salud adscritos al Sindicato de Trabajadores del Seguro Social acusó que la dirigencia intenta influir en los resultados y de que éstos convocaran a expresar un voto masivo en rechazo, Conciliación pretende garantizar votaciones libres y secretas.

«El acompañamiento del CFCRL a la consulta, que se realizará mediante voto personal, libre, directo y secreto, tiene como propósito contribuir a que el ejercicio se desarrolle con transparencia, certeza y respeto a la libertad de decisión de las personas trabajadoras, conforme a los principios de democracia y libertad sindical establecidos en la legislación laboral», indicó el organismo a través de un comunicado.

Conciliación señaló que para que existan la democracia y libertad sindical se debe garantizar que los trabajadores expresen lo que es su voluntad.

En esta consulta se someterá a votación de la base trabajadora un incremento salarial de 2.9 por ciento, que para algunos empleados se traduce en 80 pesos más.

La propuesta fue previamente avalada por el Congreso Nacional, por lo que miles de trabajadores de todo el País han expresado su rechazo tras considerar que es muy bajo.

La semana pasada encabezaron una serie de movilizaciones por la capital del País con réplica en los estados en espera de que les permitan convocar a un Congreso extraordinario para proponer que el aumento sea de 10 por ciento, además de introducir la destitución de su actual líder, Rafael Olivos.