La Secretaría de Seguridad Pública Municipal ya tiene listo el operativo para la Consulta Pública de Revocación de Mandato. Su titular, Antonio Martínez Romo, aseguró que han estado colaborando con la custodia de algunos lugares a los que ha llegado el material que se utilizará para el desarrollo de la consulta.

“En el tema de vigilancia y seguridad, en las casillas que se instalen estaremos nosotros atentos para salvaguardar el tema de la seguridad pública a la gente que vaya a participar en este evento”, dijo Martínez Romo.

El domingo habrá 650 elementos que se encargarán de la vigilancia de la consulta en un horario de 7:00 de la mañana a 7:00 de la tarde.

A decir del secretario los elementos no recibirán una capacitación especial, pues cuentan con la experiencia de los ejercicios previos “ya lo tienen con las anteriores situaciones que hemos tenido del tema electoral, de que es muy similar en el formato que se trabaja”.

Sin embargo, Antonio Martínez Romo comentó que se habilitará un área de comando en la SSPM para intervenir en caso que ocurra alguna situación extraordinaria.

En materia de casillas, el Comisario comentó “estaremos en vigilancia, salvo que sea estrictamente necesario y sea petición de algunos de los funcionarios, nos acercaremos, precisamente para no viciar lo que será la jornada y no incurrir en alguna irresponsabilidad”.

Este domingo se llevará a cabo el referendo revocatorio del mandato del presidente López Obrador. Esto quiere decir que se les preguntará a los mexicanos si quieren que concluya anticipadamente su presidencia o que continúe hasta el final de su sexenio en 2024.

